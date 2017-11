World of Final Fantasy disponibile da oggi su Steam

accoglie i giocatori su PC nel magico mondo di Grymoire in, disponibile ora PC (via Steam). Da oggi i giocatori potranno accompagnare i gemelli Reynn e Lann in un viaggio nel misterioso mondo di Grymoire alla ricerca dei loro ricordi perduti.

In questo luogo molto particolare i nostri giovani eroi incontreranno più di 200 creature uniche, conosciute con il nome di Miraggi e anche una serie di personaggi leggendari di Final Fantasy. Con un sistema di battaglia innovativo, i giocatori cattureranno, personalizzeranno e faranno evolvere i loro Miraggi e li impileranno in torri di mostri per riuscire a sconfiggere anche i nemici più feroci!

Novità di questa versione:

Carte collezionabili di Steam

Obiettivi di Steam

Compatibilità con tastiera e controller

Creature e personaggi leggendari aggiuntivi: Sephiroth, Balthier, Tidus, Chocobo bianco, Mogulux e molti altri

Chi acquisterà il gioco dal giorno del lancio fino al 28 novembre riceverà inoltre la Day One Edition, che include un estratto con 7 brani dell’emozionante colonna sonora del gioco in formato digitale e un fantastico sfondo con gli eroi e le creature leggendarie di Final Fantasy.