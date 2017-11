World of Final Fantasy Meli-Melo annunciato per iOS e Android

Sul nuovo numero di Famitsu è stato svelato ufficialmenteper iOS e Android. Al momento non ci sono troppi dettagli, in ogni caso il gioco non sarà un porting delle versioni uscite lo scorso anno su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Sviluppato da Drecom, World of Final Fantasy Meli-Melo sarà un gioco di combattimento che permetterà a due squadre di giocatori (composte da sei elementi) di sfidarsi in multiplayer. Presente anche una campagna single player curata dallo stesso staff del gioco originale, tra cui troviamo il producer Shinji Hashimoto e il direttore Hiroki Chiba.

World of Final Fantasy ha venduto 800.000 copie in tutto il mondo e proprio tramite le pagine della rivista giapponese è stato confermato che la serie continuerà in futuro con nuovi episodi.