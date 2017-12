World of Final Fantasy Meli-Melo esce su iOS e Android il 12 dicembre in Giappone

Come annunciato nelle ultime ore dasarà disponibile su dispositivi iOS e Android a partire dal 12 dicembre 2017 in Giappone.

Il gioco, che sarà distribuito come free-to-play con microtransazioni in-game, ha raggiunti quota 500.000 utenti iscritti in fase di pre-registrazione: ciò vuol dire che i giocatori beneficeranno di tutti i bonus promessi da Square-Enix.

Per quanto ambientato nello stesso universo di gioco, Meli-Melo non si presenta come un porting diretto di World of Final Fantasy (da poco disponibile anche su Steam): parliamo infatti di un gioco di combattimento a squadre a 6 giocatori che lotteranno in multiplayer per il predominio del territorio. Presente anche una campagna single player curata dallo stesso staff del gioco originale, tra cui troviamo il producer Shinji Hashimoto e il direttore Hiroki Chiba.

World of Final Fantasy Meli-Melo sarà disponibile in Giappone su iOS e Android a partire dal 12 dicembre.