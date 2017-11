World of Final Fantasy Meli-Melo: primo trailer e pre-registrazioni aperte

ha pubblicato il primo trailer di, nuovo episodio della serie annunciato ieri e in arrivo nel 2017 in Giappone su iOS e Android, distribuito come gioco free to play con supporto per le microtransazioni.

Meli-Melo non sarà un porting diretto di World of Final Fantasy bensì un gioco completamente nuovo ambientato nello stesso universo, che permetterà a due squadre di sei elementi di sfidarsi per il predominio del territorio. Il publisher ha aperto anche le pre-registrazioni in Giappone, al raggiungimento di determinati obiettivi i giocatori riceveranno alcuni bonus in regalo:

50.000 pre-registrazioni: 1,000 Cristalli

100,000 pre-registrazioni: Gatto (accessorio avatar)

200,000 pre-registrazioni: 1,500 Cristalli

300,000 pre-registrazioni: 2,000 Cristalli

350,000 pre-registrazioni: Costume Mago Bianco e Mago Oscuro

400,000 pre-registrazioni: 2,500 Cristalli

450,000 pre-registrazioni: 3,500 Cristalli

500,000 pre-registrazioni: Miraggio Shiva (Quattro Stelle)

Attualmente non ci sono conferme riguardo il possibile arrivo di World of Final Fantasy Meli-Melo in Occidente.