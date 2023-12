World of Goo 2 è realtà: 2D Boy svela il sequel dell'apprezato puzzle platform

Il valzer degli annunci del pre-show dei Game Awards 2023 apertosi con il reveal del Remake di Brothers a Tale of Two Sons prosegue con l'annuncio ufficiale di World of Goo 2, il sequel dell'apprezzato puzzle platform di 2D e Tomorrow Corporation.

Il nuovo episodio del celebre rompicapo basato sulla fisica attinge a piene mani dall'esperienza interattiva offertaci dal primo capitolo per erigere un'impalcatura ludica ancora più stratificata e dinamica, con un gameplay semplice quanto divertente che sprona gli utenti a escogitare idee sempre nuove per venire a capo degli enigmi.

Il dinamico duo di sviluppatori indipendenti promette così di restituirci a schermo un'avventura ricca di colpi di scena, con tantissime missioni da completare costruendo ponti virtuali con l'aiuto di un esercito di 'esserini appiccicosi' desideroso di ricongiungersi con la propria tribù.

Il lancio di World of Goo 2 è previsto nel 2024 su una rosa di piattaforme che deve essere ancora annunciata ma che, presumibilmente, comprenderà PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (e supponiamo anche i sistemi mobile). Per un veloce 'ripasso', qui trovate la nostra recensione di World of Goo.