World of Goo per PC è gratis da oggi su Epic Games Store

Il rompicapo basato sulla fisica World of Goo è ora disponibile per il download gratis da Epic Games Store, scaricabile a costo zero fino al prossimo 16 maggio. Una volta riscattato, il gioco resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza limitazioni.

"Le milioni di palline Goo bellissime e sorprendenti che vivono nel mondo di Goo sono curiose e vogliono esplorare tutto... ma non sanno che fanno parte di un gioco, né che sono deliziose. Ti diamo il benvenuto a World of Goo, rompicapo vincitore del premio "Gioco dell'anno". Trascina e rilascia le gocce viventi di Goo per costruire strutture, ponti, palle di cannone, dirigibili e lingue gigantesche."

Dal 16 maggio World of Goo sarà sostituito da Stories Untold, puzzle game dalle tinte horror che includeda 4 diversi episodi, ciascuno con una propria storia, ambientazione ed elementi unici. Indubbiamente due giochi decisamente interessanti, che vi consigliamo caldamente di non perdere...