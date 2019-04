World of Goo è il prossimo gioco gratis su Epic Games Store

Epic Games Store regala Transistor da oggi e fino al 2 maggio, la compagnia ha inoltre annunciato il prossimo gioco gratis, disponibile dal 2 al 16 maggio: si tratta del coloratissimo puzzle game World of Goo.

"Le milioni di palline Goo bellissime e sorprendenti che vivono nel mondo di Goo sono curiose e vogliono esplorare tutto... ma non sanno che fanno parte di un gioco, né che sono deliziose. Ti diamo il benvenuto a World of Goo, rompicapo vincitore del premio "Gioco dell'anno". Trascina e rilascia le gocce viventi di Goo per costruire strutture, ponti, palle di cannone, dirigibili e lingue gigantesche."

Uscito nel lontano 2011, World of Goo è stato acclamato da pubblico e critica e nel corso degli anni ha ricevuto porting su altre piattaforme, aggiornamenti e versioni "Deluxe" con contenuti extra. La versione in download gratis su Epic Games Store è quella Standard per PC e Mac, compatibile con qualsiasi configurazione, anche le più datate, considerando l'estrema leggerezza e scalabilità del motore grafico. Sei le lingue supportate: Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo e Olandese.