World of Tanks: Arnold Schwarzenegger e Milla Jovovich protagonisti dell'evento natalizio

World of Tanks si prepara a divenire ancora più adrenalinico e coinvolgente con l'arrivo di due iconiche star del cinema d'azione: Arnold Schwarzenegger e Milla Jovovich entrano a far parte dell'MMO bellico come protagonisti assoluti dell'evento Operazioni delle Feste.

Disponibile su PC, Nintendo Switch, sistemi mobile e console PlayStation e Xbox, l'evento natalizio partirà il prossimo 1 dicembre 2022 ed andrà avanti fino al 9 gennaio 2023 su tutte le versioni del gioco disponibili tra la versione originale, World of Tanks Blitz e World of Tanks Modern Armor. A presentare Operazioni delle Feste troviamo un trailer cinematografico con protagonisti Schwarzenegger e Jovovich, in missione per salvare le festività di Arthur e del figlio Mikey. I due attori salgono dunque sull'Holiday Express per raggiungere assieme ai giocatori il Villaggio Festivo di World of Tanks.

Gli utenti incontreranno le due celebri star per la prima volta nell'Officina, pronti ad assegnare nuove missioni e sfide da affrontare. Completando gli incarichi assegnati, i carristi riceveranno ricompense speciali di personalizzazione ispirate ad Arnold e Milla, come nuovi stili per i carri armati, emblemi ed inscrizioni, oltre alle due stelle come Capicarro. Il Natale di World of Tanks è destinato a divenire così ancora più movimento grazie alle due grandi guest star d'eccezione.

Non si tratta neanche della prima volta nel gioco per la star di pellicole come Terminator, Conan il Barbaro e I Mercenari: Arnold Schwarzenegger era già presente nell'evento festivo di World of Tanks nel 2021, e la sua rinnovata partecipazione farà indubbiamente felici i fan.