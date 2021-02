World of Tanks: i carri armati del kolossal MMO gratis arriveranno presto su Steam

L'apertura della pagina Steam di World of Tanks preannuncia l'imminente arrivo del kolossal MMO gratis di Wargaming.net sulla piattaforma di Valve. A darne conferma sono gli stessi sviluppatori bielorussi con un messaggio che descrive le novità e le funzionalità accessibili in World of Tanks su Steam.

Questa nuova versione del più celebre simulatore di battaglie con carri armati del XX secolo vanterà i medesimi contenuti dell'edizione fruibile dal portale principale di Wargaming.net. Anche su Steam, quindi, sarà possibile salire a bordo di 600 veicoli in rappresentanza di 11 diverse nazioni. Tutti i mezzi presenti nel gioco sono stati ricreati fedelmente basandosi sui progetti autentici e sui modelli esposti nei musei.

Chi si avvicinerà all'universo multiplayer di World of Tanks approfittando del suo ingresso su Steam potrà scendere in battaglia con gli altri 160 milioni di giocatori registrati globalmente e cimentarsi in numerose modalità, sia da solo che in compagnia del proprio clan. Il tutto, spinto dal nuovo motore grafico di World of Tanks e impreziosito dalla più recente colonna sonora orchestrale.

Alla creazione di un nuovo account, gli utenti potranno completare un breve tutorial nella regione di gioco scelta automaticamente dal titolo in base alla propria posizione, ma con la possibilità di cambiarla in un secondo momento (dovendo però ricominciare da zero la propria progressione). Non mancheranno poi gli obiettivi sbloccabili e tutti gli strumenti offerti da Steam, come l'Hub della Community e gli aggiornamenti automatici del gioco.