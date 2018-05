World of Tanks celebra l'arrivo dei carri armati italiani con Gigi Buffon

Il nuovo aggiornamento di World of Tanks ha introdotto undici carri armati italiani e per festeggiare Wargaming.net ha arruolato un testimonial d'eccezione: Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e della nazionale di calcio italiana.

Eletto "l'uomo più meritevole per supportare le truppe italiane", il calciatore ha prestato volto e voce per la nuova campagna promozione di World of Tanks e appare in un divertente trailer realizzato appositamente per promuovere la disponibilità dei nuovi carri.

"Non è così facile sopravvivere nel mondo dei veri duri. Ci sono sempre nuove sfide che possono buttarti giù, ma i tuoi compagni sono sempre pronti a darti una mano. E avere qualche bestia d'acciaio al tuo comando rende la vita un po’ più facile. Se pensi di essere pronto ad accettare la sfida, unisciti a me in World of Tanks PC e guarda tu stesso!"

In apertura trovate il nuovo trailer di World of Tanks con protagonista Gianluigi Buffon. Cosa ne pensate di questa collaborazione?