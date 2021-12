World of Tanks: c'è Arnold Schwarzenegger nell'evento Operazione delle Feste!

Che ci fa Arnold Schwarzenegger in World of Tanks? Ce lo spiegano gli sviluppatori di Wargaming.net presentando Operazione delle Feste, l'evento natalizio che attraverserà i campi di battaglia virtuali dell'MMO gratis sui carri armati.

Il lungamente atteso arrivo della star hollywoodiana di film action in World of Tanks si concretizzerà questo fine anno con Operazione delle Feste 2022, un evento che vedrà la partecipazione di Arnie in una serie di attività che Wargaming.net svelerà nei prossimi giorni.

L'annuncio di questa collaborazione viene celebrato con un trailer che racconta la storia del piccolo Johnny e della sua lettera che aspetta di essere consegnata da oltre 30 anni. Sebbene siano trascorsi più di tre decenni dal suo invio, Arnold sa perfettamente cosa fare, ossia mettersi al comando del suo elicottero e far visita al 'piccolo' Johnny!

Quanto alle attività da svolgersi nel corso di questa Operazione natalizia, gli sviluppatori di World of Tanks spiegano che i giocatori avranno il compito di addobbare uno speciale villaggio utilizzando un'ampia serie di decorazioni a tema: l'aggiunta di diversi elementi al villaggio aumenterà l'Atmosfera Festiva e, con essa, l'entità dei beni ingame da riscattare per ogni livello raggiunto dal proprio carrista digitale.