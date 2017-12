World of Tanks: nuovo engine, mappe ridisegnate e miglioramenti tecnici con l'update 1.0

Durante il Wargaming Fest 2017, tenutosi nel corso del fine settimana, è stato annunciato che l'update 1.0 diarriverà su PC durante il mese di marzo 2018. Questo nuovo aggiornamento andrà a cambiare radicalmente l'esperienza di gioco offerta dal titolo.

L'aggiornamento renderà possibili diversi miglioramenti grafici, effetti audio superiori, un'ottimizzazione generale migliore, e permetterà inoltre l'introduzione di una serie di mappe revisionate con diversi elementi distruttibili. Tutto ciò sarà possibile grazie al nuovo motore grafico del gioco, Core.

Una piccola anticipazione di tutte queste novità è costituita dai due filmati che vi abbiamo riportato rispettivamente in cima e in calce alla notizia. Se voleste provare in anteprima alcune di queste feature, potete scaricare la demo disponibile per la versione PC. Al momento non è chiaro se e quando l'aggiornamento 1.0 sarà distribuito anche per le edizioni PS4 e Xbox One di World of Tanks.