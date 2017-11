World of Tanks: un nuovo trailer per la versione Xbox One X

ha celebrato l'arrivo di Xbox One X pubblicando un nuovo trailer per, che da oggi è giocabile sulla console premium di Microsoft in risoluzione 4K e con svariate migliorie grafiche.

Come confermato da Wargaming, World of Tanks supporta su Xbox One X l'High Dynamic Range, oltre a presentare la risoluzione 4K, una draw distance superiore, tempi di caricamento più rapidi, e una maggiore risoluzione delle ombre.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che World of Tanks è disponibile ora per PC, PS4, Xbox One, e Xbox 360 (il titolo è giocabile in cross-play tra le console Microsoft). Alcune settimane fa, gli sviluppatori hanno parlato di un ipotetico porting del gioco su Nintendo Switch.