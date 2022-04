World of Tanks: Wargaming dice ufficialmente addio a Russia e Bielorussia

World of Tanks, il popolare fre to play targato Wargaming, è un prodotto molto apprezzato dai giocatori russi. Sembrerebbe però che il team di sviluppo abbia deciso di abbandonare uno dei suoi principali mercati e di trasferire il proprio studio.

Con un lunghissimo comunicato, l'azienda ha infatti annunciato ufficialmente la volontà di abbandonare definitivamente Russia e Bielorussia in seguito ai tristi avvenimenti che nelle ultime settimane hanno coinvolto l'Ucraina.



Il primo cambiamento, già entrato in vigore il 31 marzo 2022, prevede il trasferimento dei servizi legati ai giochi online della software house ad un'azienda chiamata Lesta Studio, la quale non ha più alcun legame con Wargaming: ciò significa che i ricavi del gioco in questi territori non finiranno nelle tasche di Wargaming. L'azienda ha confermato che questa mossa avrà un importante impatto sulle sue finanze, ma ciò non sembra aver fermato i piani alti della software house. Altro importante cambiamento riguarda lo studio Wargaming di Minsk, il quale verrà chiuso e spostato altrove, anche se al momento non ci sono altri dettagli a riguardo e la compagnia terrà diverse riunioni con i manager operativi per decidere quale sia la miglior strada da percorrere.

