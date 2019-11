World of Warcraft: dopo 15 anni, Shadowlands permetterà di modificare l'etnia

Ci son voluti 15 anni, ma World of Warcraft si appresta finalmente a concedere ai giocatori la possibilità di modificare l'etnia dei loro alter ego virtuali.

L'espansione Shadowlands, annunciata pochi giorni addietro alla BlizzCon 2019, introdurrà infatti diverse nuove opzioni per cambiare l'aspetto di tutte le razze, sia durante la creazione di nuovi personaggi di World of Warcraft, sia modificando quelli esistenti presso il barbiere presente in gioco. In questo modo, i giocatori potranno modificare anche l'etnia.

Come mai Blizzard ha impiegato così tanto tempo per introdurre quest'opportunità? Lo hanno spiegato ad Eurogamer il Senior Producer Michael Bybee e il Gameplay Engineer Patrick Magruder. Il primo ha dichiarato che in tutti questi anni per restare al passo dei tempi il team ha dovuto spendere molte risorse nell'aggiornamento grafico dei personaggi, tutti ricreati in HD, e non ha avuto il tempo di aggiungere le opzioni di personalizzazione senza fare un lavoro affrettato: "Ciò che davvero non volevamo fare, era sbattere all'interno del gioco nuovi colori per le skin e poi dire: 'ecco, abbiamo la diversità'. Piuttosto, abbiamo rimodellato anche le facce dei personaggi affinché abbiano senso se associate a determinate etnie. Ciò ha richiesto tempo, volevamo farlo per bene".

Magruder ha appoggiato il collega affermando: "Ha assolutamente ragione. Abbiamo riadattato tutte le facce per riflettere le differenti etnie. Non solo per gli umani: per tutte le razze. [...] Questa è, francamente, una delle mie funzionalità preferite".

World of Warcraft Shadowlands ci porterà nel Regno dei Morti, dove avremo modo di conoscere le Congreghe che regnano sulle Terretetre e affrontare una nuova esperienza rogue-like nella Torre dei Dannati. Introdurrà anche un nuovo sistema di progressione dei livelli: i personaggi attualmente al livello massimo inizieranno al livello 50 e potranno raggiungere il nuovo livello massimo di 60. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di ammirare gli screenshot in 4K di World of Warcraft: Shadowlands.