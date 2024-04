World of Warcraft 20 anni dopo: vedremo mai versioni PlayStation e Xbox?

Il prossimo novembre World of Warcraft compirà 20 anni: l'iconico MMO di Blizzard Entertainment divenne realtà in Nordamerica ed Oceania il 23 novembre 2004 per poi approdare all'inizio dell'anno successivo anche in Europa. In questi due decenni, tuttavia, l'opera non ha mai varcato i confini PC per i quali è stato concepito.

Vedremo mai una versione console di World of Warcraft? E' ciò che tanti fan si sono chiesti nel corso del tempo, ed è un pensiero che spesso avvolge le menti anche degli stessi sviluppatori. Nel corso di un'intervista con il portale Video Games Chronicle l'executive producer di World of Warcraft, Holly Longdale, ha parlato della possibilità di vedere versioni per piattaforme casalinghe del celebre MMO non escludendola del tutto.

"Certo che continuiamo a parlare di una versione console. Siamo giocatori, credo che nulla sia impossibile, tuttavia al momento non c'è nulla di concreto da dire sulla questione", ha dichiarato Longdale. Per il momento, dunque, continua a non esserci alcun piano concreto per portare World of Warcraft su lidi diversi da quelli PC, ma chissà che un domani la situazione non possa cambiare con il clamoroso arrivo del gioco su piattaforme Xbox e PlayStation, un evento che sicuramente manderebbe in estasi tantissimi appassionati.

Nel frattempo l'MMO continua a regalare sorprese: non perdetevi il nostro provato di World of Warcraft The War Within per scoprire le nostre sensazioni sull'inizio di questa nuova saga.

Su The Last Of Us Remastered (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4 è uno dei più venduti di oggi.