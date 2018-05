World of Warcraft: Arena Championship European Qualifier Cup 2, tutti i dettagli

Le scorse settimane abbiamo assistito ai primi gironi EU e NA partecipare in questa stagione estiva per le qualificazioni alla World of Warcraft: Arena World Championship. Nel primo giro di boa europeo, abbiamo visto trionfare i Method Black seguiti da Reformed, chi sarà a portarsi a casa il secondo round?

Il 26 e il 27 Maggio in diretta sul canale ufficiale Twitch, verrà trasmessa la penultima fase europea in vista delle qualificazioni al torneo mondiale. Prima di poter partecipare alle Cross-Regional Seasonal Final, infatti, le squadre dovranno dar prova delle loro abilità contro i concorrenti della rispettiva regione, partendo proprio da questi tornei regionali.



Le Arena Cups sono tornei online 3v3 organizzati da Blizzard, aperti a giocatori di tutti i livelli di abilità, con un montepremi che può arrivare fino a 10.000 $. Per Nord America ed Europa, l'anno è stato diviso in tre stagioni distinte; ogni stagione avrà tre Arena Cups per regione. Le prime due stagioni culmineranno nell'evento Cross-Regional Seasonal Final. Ogni evento vedrà impegnate otto squadre: le quattro migliori d'Europa e le quattro migliori provenienti dal Nord America. Le squadre si affronteranno per l'orgoglio regionale, un posto nel WoW Arena World Championship e una fetta del montepremi da 100.000 $.

Inoltre, anche le squadre provenienti da Cina, America Latina e Asia Pacifica avranno un posto all'Arena World Championship anche se le date per questi eventi non sono state rese note.

Dopo la prima European Cup, Adrian "Healingstat" Archer-lock ha annunciato il team che più lo ha colpito durante tutta la competizione: i Method Black team che, nonostante il recente inserimento, ha saputo adattarsi alla perfezione. I Method Black che in passato hanno messo in campo una solida composizione Ladro/Mago hanno fatto il salto di qualità, imparando a gestire classi e specializzazioni diverse per poter incorporare Swapxy nel roster. E insieme a Swapxy il team ha avuto successo, dimostrando il valore del Guerriero e del Ladro Fuorilegge.



Al momento quindi, la classifica europea è la seguente:

Method Black (EU) 180;

Reformed 120;

Team Riviera 80;

Tempo Storm 60.

The Move 180;

Method Orange 120;

Kaska's Angels 80;

Super Rejects 60.

Mentre in NA possiamo vedere, secondo i relativi punti, la classifica così composta:Per quanto riguarda invece il secondo girone, questo verrà trasmesso in diretta ilsempre sui canali ufficiali di Twitch. Continuate a seguirci quindi per tutti i risultati, in questo fine settimana ricco di emozioni!