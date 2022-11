World of Warcraft, arriva la nuova espansione: Dragonflight spicca il volo a novembre

Con l'avvicinarsi della data di uscita di World of Warcraft: Dragonflight, il team di Blizzard offre agli appassionati tanti dettagli aggiuntivi sulla nona espansione di WoW.

Il contenuto, lo ricordiamo, diverrà accessibile a partire dalla mezzanotte del prossimo 29 novembre 2022, con l'MMO che accoglierà la nuova avventura è ambientata nelle Isole del Drago. Il continente inedito offrirà ai giocatori la bellezza di cinque zone esplorabili per la prima volta. In passato fulcro del regno dei draghi, l'arcipelago è stato testimone dei tragici eventi della Grande Disgregazione generata dagli attacchi della Legione ad Azeroth.



Dopo essere state prosciugate della propria magia per oltre 10.000 anni, le Isole del Drago si stanno ora risvegliando, e i draghi sono pronti a reclamare la propria eredità. In World of Warcraft: Dragonflight, i giocatori potranno dunque aiutare le creature leggendarie, scoprendone al contempo il retaggio millenario e i molteplici segreti. Allo stesso tempo, l'espansione di WoW offrirà l'occasione di incontrare i Tuskarr, razza mortale di ritorno alle isole.



Un contenuto ambizioso, dato che Blizzard conferma come le Isole del Drago rappresentino il più grande continente mai realizzato per un'espansione di World of Warcraft. Al suo interno, i giocatori potranno testare a fondo la nuova Cavalcata dei Draghi, per solcare i cieli di Dragonflight. I panorami di The Forbidden Reach, The Waking Shores, Ohn’ahran Plains e The Azure Span Thaldraszus sono pronti ad accogliere tutti gli amanti dell'MMO Blizzard, che troveranno ad attenderli anche la nuova razza draconica Dracthyr.



In attesa di spiccare il volo verso le Isole del Drago, sulle pagine di Everyeye potete trovare la prova di World of Warcraft: Dragonflight firmata dal nostro Giovanni Calgaro.