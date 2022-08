World of Warcraft, aspettando Dragonflight: Shadowlands è gratis, ma non per tutti

In attesa che World of Warcraft Dragonflight arrivi su PC a fine 2022, Activision Blizzard ha deciso di fare un generoso regalo a tutti i giocatori dell'MMO, così da poter tornare sui server in vista del debutto della nuova espansione.

Il dono in questione consiste nell'espansione intitolata Shadowlands, che viene distribuita nella sua Base Edition, e in un potenziamento istantaneo al livello 50. Come accennato poco sopra, però, non tutti potranno aderire alla promozione di Blizzard, poiché questa è indirizzata solo ed esclusivamente agli account Battle.net che non possiedono l'espansione Shadowlands e che invece possiedono una qualsiasi licenza di un'espansione passata di WoW. In poche parole, solo i vecchi giocatori dell'MMO possono approfittare di questo regalo per tornare a giocare con un personaggio di alto livello e prepararsi così all'arrivo di Dragonflight.

Se rientrate tra gli utenti che possono riscattare Shadowlands, sappiate che il procedimento da seguire per ottenere la licenza è molto semplice: basta accedere all'app per desktop di Battle.net, cliccare sull'icona regalo in alto a destra dello schermo e aggiungere il dono alla raccolta. Così facendo, Shadowlands e il potenziamento istantaneo al livello 50 verranno sbloccati sull'account e sarò subito possibile iniziare a giocare.

Avete già letto la nostra anteprima di World of Warcraft Dragonflight?