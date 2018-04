World of Warcraft Battle for Azeroth: data di uscita annunciata con un trailer

Una nuova era di scontri tra l'Orda e l'Alleanza ha inizio. Dichiara la tua lealtà in World of Warcraft Battle for Azeroth a partire dal 14 agosto. Le rivalità del passato sorgono ancora una volta, mentre una nuova potente risorsa fa la sua comparsa. Controllarla consentirebbe di plasmare il futuro di tutti gli abitanti di Azeroth.

Azeroth ha pagato un prezzo terribile per porre fine alla crociata apocalittica della Legione... ma mentre le ferite del mondo si stanno rimarginando, quella aperta nella fiducia tra l'Alleanza e l'Orda potrebbe risultare troppo grave da curare. Ora che quest'antico conflitto si riaccende, raduna i tuoi alleati e sostieni la causa della tua fazione, perché il futuro di Azeroth sarà forgiato nelle fiamme della guerra.

Inizia la tua avventura nella settima espansione di World of Warcraft preacquistando Battle for Azeroth ora! I giocatori che preacquistano l'espansione riceveranno il potenziamento del personaggio al livello 110, e potranno iniziare a ottenere il rispetto di una delle nuove quattro Razze Alleate. Sali in sella al Devasauro Dorato di Zandalar (Orda) o allo Stallone Marino di Kul Tiras (Alleanza) acquistando l'Edizione Digitale Deluxe.