World of Warcraft: Battle for Azeroth è l'espansione venduta più velocemente della serie

Blizzard Entertainment ha annunciato che Battle for Azeroth ha venduto 3.4 milioni di copie al day one, diventando l'espansione venduta più velocemente nella storia di World of Warcraft.

Battle for Azeroth si presenta come la settima espansione di World of Warcraft, e anche come quella venduta più velocemente nella storia della serie. La nuova avventura espande il mondo di gioco, conducendoci nei regni di Zandalar e Kul Tiras mentre viene portata avanti la lotta in corso tra l'Orda e l'Alleanza.

Tra le nuove Razze Alleate giocabili segnaliamo i Tauren di Alto Monte, i Draenei Forgialuce, gli Elfi del Vuoto e i Nobili Oscuri, senza dimenticare le nuove attività di endgame, le inedite missioni della storia e le nuove ricompense ottenibili tra un incarico e l'altro. L'espansione ha inoltre aumentato il level cap, portandolo a 120.

Cosa ne pensate del risultato ottenuto da Battle for Azeroth? Anche voi avete acquistato la nuova espansione di World of Warcraft al day one?