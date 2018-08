World of Warcraft Battle for Azeroth: giocatore raggiunge il livello 120 in meno di 5 ore

Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft, è disponibile su PC a partire da oggi, ma un giocatore è già riuscito a raggiungere il level cap fissato al livello 120. Per farlo gli sono bastate meno di 5 ore e un team molto preparato.

A riuscire nell'impresa è stato Gingi, un membro del team Method di World of Warcraft, che con l'aiuto di due compagni di squadra è riuscito a raggiungere il livello 120 in 4 ore e 17 minuti, arrivando al level cap fissato dalla nuova espansione Battle for Azeroth. L'operazione è stata possibile grazie alle grandi capacità di coordinazione del team, che con grande rapidità è riuscito a portare a termine un numero sufficiente di quest a garantire il raggiungimento dell'obiettivo.

Ricordiamo che il team Method non è estraneo a questo tipo di record. Quando World of Warcraft: Legion venne lanciato nel 2016, Fragnance, un altro giocatore appartenente alla squadra, riuscì a raggiungere il level cap 110 in 5 ore e mezza.

Adesso Gingi e compagni sono pronti per dedicarsi alle attività endgame di World of Warcraft: Battle for Azeroth, nell'attesa che anche gli altri giocatori arrivino al livello 120. Se siete curiosi di vedere l'impresa portata a termine dall'utente, potete dare un'occhiata al video riportato in cima alla notizia.