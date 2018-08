World of Warcraft Battle for Azeroth: nuovo trailer con l'accompagnamento dei Metallica

Blizzard Entertainment ha pubblicato un trailer dal taglio cinematografico di Battle for Azeroth, la nuova grande espansione di World of Warcraft adesso disponibile per l'acquisto. Nel filmato vediamo alcune scene tratte dalla dura battaglia che imperversa fra le truppe dell'Orda e dell'Alleanza, il tutto accompagnato dalle note di "For Whom the Bell Tolls" dei Metallica.

Come avrete notato, alcune delle sequenze sono estrapolate dallo spettacolare filmato iniziale di Battle for Azeroth, in cui ci viene mostrata la sanguinosa battaglia fra le forze dell'Orda e dell'Alleanza, guidate rispettivamente da Sylvanas Ventolesto e Anduin Wrynn. L'aggiunta di "For Whom the Bell Tolls" dei Metallica dona senza dubbio un sapore nuovo alla scena. Che ne pensate di questo nuovo trailer?

Lasciandovi alla visione del filmato in apertura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che World of Warcraft: Battle for Azeroth è disponibile su PC a partire da oggi in versione standard, Digital Deluxe e Collector's Edition. Per ulteriori dettagli e informazioni su trama, personaggi, meccaniche di gameplay ed edizioni speciali, rimandiamo al comunicato ufficiale pubblicato nella giornata di oggi da Blizzard Entertainment. Sapevate che un giocatore è riuscito a raggiungere il level cap (fissato al livello 120) in sole 4 ore e 17 minuti?