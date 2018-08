World of Warcraft: Battle for Azeroth è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Blizzard è lieta di annunciare che World of Warcraft: Battle for Azeroth è disponibile a partire da oggi su PC. Per celebrare il debutto dell'espansione, la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer di lancio che presenta lo scontro fra Orda e Alleanza.

Novità di World of Warcraft: Battle for Azeroth

World of Warcraft: Battle for Azeroth include nuove funzioni e contenuti che mettono a dura prova la tenacia degli eroi e la loro devozione verso la propria fazione. Ecco le imprese che saranno chiamati a compiere i giocatori nel corso di questa espansione:

Esplora due regni leggendari : come campione dell'Orda, viaggia fino all'impero di Zandalar per convincere i Troll a sostenere lo sforzo bellico con la loro potenza marittima. Come difensore dell'Alleanza, fai vela verso il regno di Kul Tiras, patria di Jaina Marefiero, e incoraggia gli abitanti del luogo a combattere per la tua causa.

: come campione dell'Orda, viaggia fino all'impero di Zandalar per convincere i Troll a sostenere lo sforzo bellico con la loro potenza marittima. Come difensore dell'Alleanza, fai vela verso il regno di Kul Tiras, patria di Jaina Marefiero, e incoraggia gli abitanti del luogo a combattere per la tua causa. Recluta Razze Alleate : dai nuova forma alle tue avventure con una delle Razze Alleate giocabili, ognuna con abilità razziali specifiche. Ottieni il favore dei Nani Ferroscuro, degli Orchi Mag'har, dei Tauren di Alto Monte, degli Elfi del Vuoto e di altri per creare un nuovo personaggio di quella razza e aggiungere la sua potenza alla tua fazione.

: dai nuova forma alle tue avventure con una delle Razze Alleate giocabili, ognuna con abilità razziali specifiche. Ottieni il favore dei Nani Ferroscuro, degli Orchi Mag'har, dei Tauren di Alto Monte, degli Elfi del Vuoto e di altri per creare un nuovo personaggio di quella razza e aggiungere la sua potenza alla tua fazione. Razzia le isole del Grande Mare : intraprendi Scorrerie sulle Isole e affronta ondate sempre nuove di nemici, pericoli ambientali e obiettivi da conquistare. Scendi in battaglia in un gruppo da tre, affrontando scaltri intrusi rivali o giocatori nemici per razziare le risorse delle isole e sostenere lo sforzo bellico.

: intraprendi Scorrerie sulle Isole e affronta ondate sempre nuove di nemici, pericoli ambientali e obiettivi da conquistare. Scendi in battaglia in un gruppo da tre, affrontando scaltri intrusi rivali o giocatori nemici per razziare le risorse delle isole e sostenere lo sforzo bellico. Preparati per l'assalto al Fronte di Guerra di Stromgarde : combatti in prima linea e partecipa a un massiccio Fronte di Guerra cooperativo da 20 giocatori per conquistare una posizione strategica chiave. Conquista le risorse per sviluppare le forze della tua fazione, guida la carica mentre le tue truppe assediano l'obiettivo e affronta il comandante nemico in questa nuova modalità ispirata alle classiche battaglie strategiche in tempo reale di Warcraft.

: combatti in prima linea e partecipa a un massiccio Fronte di Guerra cooperativo da 20 giocatori per conquistare una posizione strategica chiave. Conquista le risorse per sviluppare le forze della tua fazione, guida la carica mentre le tue truppe assediano l'obiettivo e affronta il comandante nemico in questa nuova modalità ispirata alle classiche battaglie strategiche in tempo reale di Warcraft. Infondi la potenza dei Titani nel tuo equipaggiamento : cerca l'Azerite, una risorsa dal valore inestimabile scoperta dopo il passaggio della Legione Infuocata, e usala per infondere il Cuore di Azeroth, una collana leggendaria che è stata affidata a ogni eroe da Magni Barbabronzea, così da personalizzare il tuo equipaggiamento con nuovi poteri e abilità.

: cerca l'Azerite, una risorsa dal valore inestimabile scoperta dopo il passaggio della Legione Infuocata, e usala per infondere il Cuore di Azeroth, una collana leggendaria che è stata affidata a ogni eroe da Magni Barbabronzea, così da personalizzare il tuo equipaggiamento con nuovi poteri e abilità. Raggiungi il livello 120: segui le tracce della corruzione del Dio del Sangue fino a Grottamarcia, svela i segreti di una cripta perduta dei Titani, scappa dalle Terre Sepolcrali dei Drust e affronta molte altre sfide in 10 nuovi livelli. Poi continua ad aumentare la tua potenza attraverso nuove missioni mondiali, incursioni, spedizioni e molto altro.

Le tensioni tra l'Orda e l'Alleanza hanno raggiunto il punto di rottura, e l'intera Azeroth è ormai consumata dalle fiamme della guerra. Battle for Azeroth, la settima espansione dell'acclamato gioco di ruolo multigiocatore di massa online di Blizzard Entertainment, World of Warcraft, è ora disponibile!

Il lancio di oggi segna l'inizio di una nuova era di guerra a tutto campo tra l'Alleanza e l'Orda, con i giocatori di tutto il mondo che partono per una missione vitale, ossia assicurarsi che il futuro di Azeroth appartenga alla propria fazione. I difensori dell'Alleanza faranno vela verso il regno di Kul Tiras, patria di Jaina Marefiero, alla ricerca dell'aiuto della sua leggendaria flotta, mentre i campioni dell'Orda dovranno cercare nuovi alleati nel lontano impero di Zandalar, patria degli antichi Troll Zandalari.

Come parte integrante della campagna che li aspetta, gli eroi si scontreranno per il controllo delle risorse nelle Scorrerie sulle Isole; useranno il potere dell'Azerite, la linfa vitale del pianeta, per sbloccare le abilità del nuovo artefatto, il Cuore di Azeroth; si prepareranno per scontri epici nel Fronte di Guerra di Stromgarde; recluteranno nuove Razze Alleate per sostenere la causa della propria fazione... e molto altro.

"Battle for Azeroth si basa su quasi 25 anni di rivalità, storia e orgoglio verso la propria fazione, e vuole sfidare i giocatori di World of Warcraft a dimostrare che cosa significhi veramente essere un membro dell'Alleanza o dell'Orda," ha detto Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment. "Questa espansione è ricca di nuovi contenuti e funzionalità che si basano su quel conflitto principale, ma il lancio di oggi è solo l'inizio: non vediamo l'ora che i giocatori scoprano tutto ciò che abbiamo progettato per Battle for Azeroth."

Battle for Azeroth - Edizione standard, Edizione digitale deluxe e Collector's Edition

World of Warcraft: Battle for Azeroth è disponibile in Edizione standard fisica e digitale (prezzo suggerito 49,99 €) e in Edizione digitale deluxe (prezzo suggerito 59,99 €). Quest'ultima contiene un arsenale di bonus di gioco per diversi titoli Blizzard, tra cui: le cavalcature Stallone Marino (Alleanza) e Devasauro Dorato (Orda) oltre a Tarta, la piccola mascotte Tortolliana per World of Warcraft; il dorso delle carte Azeroth in Fiamme per Hearthstone; la cavalcatura Fiera delle Fiamme Primordiale per Heroes of the Storm; spray di Orda e Alleanza per StarCraft II; e una serie di oggetti cosmetici ispirati alle due fazioni per Overwatch.

Battle for Azeroth è anche disponibile con la Collector's Edition (prezzo suggerito: 99,99 €) in esclusiva presso i rivenditori. Oltre agli oggetti di gioco dell'Edizione digitale deluxe, la Collector's Edition contiene una serie di oggetti ispirati alle due fazioni, tra cui: un Emblema doppio di Orda e Alleanza da collezione; un libro rilegato in edizione limitata con i romanzi Elegia e Una buona guerra, ricchi di immagini esclusive; e la colonna sonora digitale di Battle for Azeroth.

Tutte le edizioni di Battle for Azeroth includono anche un potenziamento istantaneo al livello 110, così i giocatori potranno scendere immediatamente in prima linea a combattere per la causa della propria fazione. Inoltre, i nuovi giocatori interessati a partecipare ai combattimenti per la prima volta con questa espansione possono farlo semplicemente acquistando Battle for Azeroth e abbonandosi a World of Warcraft, sbloccando così l'accesso completo al gioco originale e a tutte le espansioni precedenti.