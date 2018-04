World of Warcraft Battle for Azeroth: recap del Q&A con Ion Hazzikostas

La nuova espansione di World of Warcraft: Battle for Azeroth è sempre più vicina, e con l'aumentare dei contenuti aumentano i cambiamenti e le domande della community. Come sempre, di tutta risposta, gli sviluppatori sono pronti a fare chiarezza su cosa ci aspetterà fra qualche mese nella versione finale del gioco.

Al centro della discussione, andata in onda su Twitch troviamo le modifiche al Cuore di Azeroth, al Global Cooldown, al design delle classi arrivando al PvP. La beta inoltre è stata rilasciata solo da pochi giorni e come possiamo ben immaginare non sarà sicuramente l'ultimo Q&A che gli sviluppatori hanno in programma di realizzare. Come nelle precedenti espansioni infatti, questa fase del gioco è utilissima per effettuare gli ultimi e importanti tuning delle classi e per darci un impronta più chiara su quello che ci aspetterà in questo anno.



Cambiamenti al design delle classi e al Cuore di Azeroth

In ogni espansione gli sviluppatori provano a fornire alle classi i giusti strumenti per poterle rendere uniche. Allo stesso tempo però si vorrebbe dare ai giocatori la possibilità di crescere nella durata di tutta l'espansione. Differentemente da quanto accaduto in Legion , ilsarà molto più user friendly dando la possibilità di potenziare interamente il nostro personaggio e non obbligandoci a concentrarci su ogni singola specializzazione. Il costo iniziale per cambiare i tratti offerti dal Cuore di Azeroth inoltre sarà trascurabile all'inizio, ma aumenterà rapidamente. Cambiarli quindi più volte alla settimana risulterà molto dispendioso. Questo costo andrà a decadere nel tempo (o resettato ogni settimana), similarmente a come accadeva con i talenti in. Inoltre è stato annunciato che almeno nelle prime fasi del gioco, il modo più rapido per ottenere Azerite (rinominatosempre nel corso della beta) sarà quello di completare le scorrerie sulle isole.Dopo la scelta di incorporare i global cooldown a molte abilità offensive, gli sviluppatori assicurano che questo tipo di decisione non è stata presa per infastidire i giocatori o rallentare lo stile del gioco. Si vuole anzi dare più rilevanza allae alla scelta di lanciare prima una determinata abilità piuttosto che un'altra. Ion chiarisce inoltre, che si era preventivata la possibilità che una scelta del genere avrebbe avuto una risposta iniziale negativa, ma questa serve proprio a une per bilanciare ottimamente ogni genere di scontro dando modo ai giocatori di non sovrapporre abilità difensive ed offensive nello stesso momento. Inoltre, si sta ancora decidendo quali abilità apporre ai GCD e quali no, a seconda del design della classe interessata -Passo nell'Ombra del Ladro non è stata modificata proprio per non andare ad intaccare quello che è il progetto di una classe basata sull'arte dell'escapologia.Una nuova funzionalità denominata Predictive Gearing permetterà al giocatore, differentemente da quanto avvenutoin Legion, di ottenere oltre ai soliti bottini randomici degli equipaggiamenti per completare il proprio. Inoltre, idi grandi dimensioni, come Valle di Alterac, avranno una coda separata. Ashran verrà per ora cancellata completamente e potrebbe essere reinserita più avanti con delle migliorie. Inoltre, come Ion ha ribadito, l'equipaggiamento conterà relativamente per il combattimento fuori dai Campi di Battaglia. Ad esempio, un personaggio con un livello oggetti superiore al vostro sarà forte approssimativamente del 10%.La modalità disarà l'unica possibile in tutta BfA. Ciò garantirà molta più equità nella distribuzione del bottino e si potrà contare solo sulla propria fortuna. Ciononostante le regole per la commercializzazione degli stessi rimarrà invariata, si potranno scambiare quindi solo pezzi di equipaggiamento con livello oggetto inferiore al proprio. Con la rimozione dei set di classe, il team ha optato per l'inserimento diin ogni raid. Lo scopo principale è quindi di offrire un armatura adatta al tipo di contenuto che si sta affrontando.