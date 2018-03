World of Warcraft Battle for Azeroth: tracce di una nuova razza alleata nell'ultima alpha?

Cresce l’attesa per la nuova espansione di World of Warcraft: Battle for Azeroth e i rumor sulle nuove razze si moltiplicano.

Con il rilascio delle varie alpha build e, dopo la conferma dei Mag’har, si è parlato sempre più spesso di quale sarà la nuova razza che andrà a far parte delle fila dell’Alleanza.

Grazie ai dataminer, negli ultimi dati rilasciati sono stati trovati dei modelli che confermerebbero la teoria di alcuni giocatori secondo cui gli Umani di Kul Tiras sarebbero stati la prossima razza giocabile.

Entrambe le fazioni in questo modo riceverebbero le razze chiave del conflitto che tutti ricordiamo nelle battaglie tra Alleanza e Orda, Umani contro Orchi. Questa tesi sarebbe oltretutto avvalorata dalla presenza di modelli di orso tipici delle trasformazioni del druido e dalla comparsa di umani di Kul Tiras come questgiver a Drustvar e Tiragarde che sembrerebbero avere un forte legame con la natura.

Questo tipo di trasformazioni così particolari inoltre, sarebbero il riflesso della terra in cui questa razza vive, una terra oscura e piena di orrori. Qui delle streghe molto potenti avrebbero usato l’antica magia druidica ricavandone dei mostri simili a Trent composti di ossa e legno, successivamente questa magia prese il nome di magia della morte. Come per i recenti modelli delle metamorfosi per il Troll Zandalari anche quello studiato per questi umani sembra rispecchiare i mostri che infestano la zona e questo ha dato il via alle speculazioni su quali potrebbero essere quelle future.