World of Warcraft: Battle for Azeroth uscirà questa estate

ha annunciato che, la prossima espansione di World of Warcraft , sarà disponibile nel corso di questa estate. A partire da oggi è possibile effettuare il pre-order del contenuto per ottenere diversi bonus in-game.

World of Warcraft: Battle for Azeroth è ora disponibile per il preacquisto nel negozio Blizzard e in quello di gioco. Preacquistando la copia digitale si riceverà un potenziamento istantaneo al livello 110, così da iniziare l'avventura sbloccando quattro delle nuove Razze Alleate giocabili nell'espansione: i Tauren di Alto Monte, i Draenei Forgialuce, gli Elfi del Vuoto e i Nobili Oscuri. Portando un personaggio delle Razze Alleate dal 20 al 110, inoltre, si otterrà un'Armatura Retaggio come simbolo di impegno e dedizione verso Azeroth.

Ricordiamo inoltre che Battle for Azeroth continuerà la storia della lotta in corso tra l'Orda e l'Alleanza, con l'inclusione dei due nuovi regni di Zandalar e Kul Tiras.