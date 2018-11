World of Warcraft: Blizzard avvia un piano di festeggiamenti per i 14 anni

In occasione della Blizzcon 2018, il Produttore Esecutivo di World of Warcraft, John Hight, ha annunciato che, da metà 2019, sarà disponibile World of Warcraft Classic. Nell'attesa, tuttavia, la Compagnia ha intenzione di festeggiare in grande stile il quattordicesimo anniversario dell'IP.

A darne notizia è l'Account Twitter ufficiale di World of Warcraft, tramite il cinguettio che vi lasciamo in calce. Quest'ultimo annuncia infatti che, sino al 30 novembre, sarà possibile avere accesso ad alcuni contenuti speciali. Il sito ufficiale di Blizzard ci fornisce ulteriori dettagli sull'evento.



Nello specifico, i videogiocatori che accederanno a World of Warcraft entro la fine del mese di novembre potranno ottenere l'impresa "14° anniversario di WoW" e ricevere, tramite la posta di gioco, uno speciale pacchetto regalo a tema. All'interno di quest'ultimo troverete "200 Distintivi Fuoritempo, un Pacchetto Celebrativo per aumentare l'esperienza e la reputazione del 14% per un'ora, e la "Lettera dai Viaggiatori nel Tempo" che dà inizio a una nuova missione che ti porterà a Orgrimmar o Roccavento". Alcune novità arrivano anche sul fronte delle missioni: "i committenti Storico Cronac e Storico Ju'pa avranno 2 missioni giornaliere che permetteranno ai giocatori di ottenere altri Distintivi Fuoritempo rispondendo a quesiti su World of Warcraft o sconfiggendo alcuni nemici noti, sui quali i collezionisti potranno anche trovare del bottino classico".

Blizzard ha inoltre deciso di rendere temporaneamente disponibili alcuni Boss classici di WoW. In particolare: "I personaggi di livello dal 60 in su potranno affrontare Sire Kazzak, Azuregos e uno dei quattro Draghi dell'Incubo ogni giorno, ottenendo del bottino e 50 Distintivi Fuoritempo". Infine, i mercanti di gioco venderanno un nuovo oggetto particolare, denominato "Occhiali da Corgi Troppo Potenti", che la Software House descrive così: "cambia il tuo modo di vedere il mondo che ti circonda utilizzando questo nuovo giocattolo. Attivandolo, i PNG amichevoli appariranno con un aspetto da bravi ragazzi e ragazze per tutto l'anno".



Insomma, sembra proprio che Blizzard abbia deciso di celebrare in grande stile questo nuovo compleanno, siete felici di queste aggiunte speciali?