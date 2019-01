World of Warcraft: Blizzard omaggia Stan Lee con un personaggio "a tema"

In occasione dell'ultimo aggiornamento di World of Warcraft, gli sviluppatori di Blizzard Entertainment hanno voluto rendere omaggio a Stan Lee dedicando al compianto autore dei fumetti Marvel un personaggio secondario del loro famoso gioco di ruolo online.

Esplorando la dimensione fantasy di WoW una volta provveduto ad aggiornare il titolo alla versione 8.1.5, diversi appassionati dell'iconico MMORPG di Blizzard hanno infatti scovato un certo NPC di nome "Stanley" aggirarsi tra i corridoi di Stormwind Keep ed esclamare un vibrante "Excelsior!" per salutare coloro che, attratti dalla sua innegabile somiglianza con Stan Lee, hanno deciso di accompagnarlo nel suo breve giro di ronda del castello di Roccavento. Il video che trovate a inizio articolo testimonia l'incontro con il cavaliere Stanley.

Stando alle indiscrezioni raccolte in rete in questi giorni dagli utenti della community sulla scorta delle informazioni fatte trapelare dagli sviluppatori californiani sulle pagine del wiki ufficiale di World of Warcraft, inoltre, ci sarebbero altri due personaggi secondari "dedicati" a Stan Lee che attendono di essere scoperti dagli avventurieri multiplayer di World of Warcraft.

E voi, cosa ne pensate di questa iniziativa assunta da Blizzard per tributare un omaggio al leggendario papà di Spider Man e di tanti altri supereroi e villain dell'universo Marvel?