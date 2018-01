World of Warcraft: Blizzard parla delle novità sul fronte esport

Blizzard sta rivelando proprio in queste ore i piani per lae il. Cosa ci aspetta dunque in questo nuovo anno competitivo?

Di sicuro, il colosso californiano sta puntando più che mai sull’esport come si è potuto notare con il recente accordo raggiunto con Twitch e, di sicuro, Blizzard non ha alcuna intenzione di lasciare indietro World of Warcraft.

Quest’anno, all’interno del circuito WoW Arena Esports, il numero delle coppe verrà incrementato e inizierà tra pochissimo. La coppa EU infatti, prenderà il via il 3 e il 4 Febbraio, accompagnandoci per altre 4 settimane. La coppa NA, invece, inizierà il 10 e l’11 Febbraio. Il numero di coppe per regione viene incrementato da 5 a 9 e il premio di ognuna passa da 6.000 a 10.000 dollari.

In aggiunta, quest’anno verranno organizzate molteplici Season per le coppe online. Guadagnando punti in ogni Season i giocatori potranno qualificarsi per le finali sia nel circuito nordamericano che in Europa. Questa modifica permetterà ai team di scontrarsi più di una volta all’anno.

Il prossimo Mythic Dungeon Invitational (MDI) si svolgerà verso la metà dell’anno competitivo e i team partecipanti, invece di passare per i Proving Ground come era avvenuto per la scorsa edizione, dovranno affrontare una nuova sfida (di natura ancora sconosciuta). Chiunque riuscirà a completarla potrà avere accesso al torneo. Lo scopo di Blizzard è quello di portare all'evento almeno 40 partecipanti.

Infine, verrà inserita anche una nuova sfida chiamata Prova a Tempo per scremare quelli che saranno gli 8 team finalisti che si sfideranno nelle Global Finals. In attesa che Blizzard rilasci ulteriori informazioni, siamo già sicuri che il 2018 ci riserverà un bel po' di sorprese sotto il profilo competitivo.