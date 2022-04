World of Warcraft: Blizzard svela Dragonflight e presenta Wrath of the Lich King Classic

I leak di World of Warcraft Dragonflight trovano conferma nell'annuncio ufficiale della nuova, ambiziosa espansione del'MMORPG culto di Blizzard Entertainment che porterà gli appassionati a volare sulle lussureggianti e primordiali Isole dei Draghi.

La nuova ambientazione di Azeroth, terra natale e luogo d'origine della stirpe dei Draghi, si risveglierà dopo 10.000 anni di quiete per fare da sfondo alle attività portate avanti dagli Aspetti del Drago per riprendersi il proprio regno.

Sotto il profilo strettamente contenutistico, l'enorme espansione Dragonflight aumenterà a 70 il livello massimo e consentirà ai giocatori di servirsi del Volo Draconico per spostari agilmente tra le nuove zone delle Isole dei Draghi, sorvolando le Sponde del Risveglio, le immense Pianure di Ohn'ahran, la brulla Vastità Blu e la maestosa e antica Thaldraszus.

Il perno attorno al quale graviteranno tutte le innovazioni ludiche apportate da Blizzard sarà rappresentato dai Dracthyr, la razza che farà il suo ingresso in World of Warcraft Dragonflight insieme all'incantesimo Potenziamento e alla completa riprogettazione dell'interfaccia, dei menù e dell'HUD. Similarmente al Cavaliere della Morte e al Cacciatore di Demoni, anche i Dracthyr inizieranno da un tier di esperienza più elevato, in questo caso il Livello 58. Ma non è tutto.

Sempre nella cornice dell'ultimo evento mediatico organizzato da Blizzard, gli sviluppatori americani hanno svelato World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic, una riedizione dell'omonima esperienza ruolistica che sarà disponibile nel corso del 2022. La ripubblicazione dell'espansione del 2008 sarà disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli utenti con un abbonamento a World of Warcraft attivo.

La versione Classica di Wrath of the Lich King comprenderà la riedizione del Cavaliere della Morte (che partirà dal Livello 55) e la nuova professione Inscription che consentirà agli utenti di incidere glifi mistici che alterano l'aspetto e modificano le proprietà di incantesimi e abilità, oltre all'ingresso delle Imprese in WoW Classic (con relative ricompense). Di particolare interesse sono poi le aggiunte apportate nelle spedizioni storiche da 5 personaggi senza passare per la Ricerca delle Spedizioni, l'aumento a 80 del livello massimo e l'aggiunta del Barbiere, un PNG che offrirà la possibilità di cambiare il genere del personaggio attingendo all'oro ingame e non alle microtransazioni.