World of Warcraft e BlizzCon: la prossima espansione si chiamerà Shadowlands?

L'apertura dei cancelli dell'edizione 2019 del BlizzCon è ormai imminente: l'evento prenderà infatti il via in data venerdì 1 novembre. A stuzzicare la curiosità dei giocatori negli ultimi giorni di attesa per l'evento, sono giunti diversi rumor.

Uno di questi, in particolare, coinvolge l'universo di World of Warcraft. Come segnalato da Polygon, nel corso della serata odierna, lunedì 28 ottobre, hanno trovato rapida diffusione in rete alcune immagini, che potrebbero offrire potenziali indizi sulla futura evoluzione del gioco. La prima di queste, che potete visionare sia in apertura sia in calce a questa news, immortala il personaggio di Bolvar. L'immagine sembra essere stata avvistata tra le magli del Blizzard Gear Store.

Una seconda immagine, dall'origine incerta e disponibile in calce, ha anch'essa attirato l'attenzione della community videoludica legata a World of Warcraft. Il presunto leak indicherebbe come nome della prossima espansione del gioco "Shadowlands". Nell'immagine si può leggere la seguente dicitura: "Esplora la gloriosa terra di Bastion! Incontra il nobile Kyrian! Scopri nuove abilità!".



In chiusura, vi teniamo a ricordare che presunti leak non costituiscono informazioni ufficiali e vanno dunque interpretati come semplici speculazioni. Per scoprire quale sarà la futura evoluzione di World of Warcraft è necessario attendere dettagli in merito da Blizzard. Alla vigilia del Blizzcon, WOW non è l'unico titolo al centro di rumor: altre speculazioni hanno infatti riguardato possibili dettagli di Diablo 4 e l'ipotizzato annuncio di Overwatch 2.