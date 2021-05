World of Warcraft Burning Crusade Classic: Blizzard svela data e contenuti dell'espansione

Il ritorno nelle Outland si fa sempre più imminente per i fan di WoW. Dopo aver offerto un antipasto delle sorprese in arrivo con Burning Crusade Classic, Blizzard annuncia la data di lancio ufficiale della prossima espansione di World of Warcraft Classic.

La versione attualizzata del primo, storico pacchetto di contenuti aggiuntivi di WoW condurrà nuovamente gli eroi di Azeroth oltre il Dark Portal per raggiungere il regno infranto delle Outland, un mondo contaminato dall'energia demoniaca della Burning Legion. All'interno dell'espansione trovano spazio due razze giocabili (Draenei ed Elfi del Sangue) e l'abilità di solcare i cieli delle Ootland con cavalcature volanti.

L'avventura senza tempo di Burning Crusade Classic avrà ufficialmente inizio il 2 giugno. Prima di allora, chi anela alla conquista dei tesori dei reami oscuri delle Outland potrà scegliere dal 18 maggio di progredire con i propri personaggi sull'espansione o continuare le avventure nell'era di WoW Classic, con l'ulteriore opportunità offerta dal potenziamento del personaggio al livello 58 con il Dark Portal Pass facoltativo o con gli extra della Deluxe Edition.

Il 18 maggio verrà pubblicata la patch pre-espansione di Burning Crusade Classic: una volta installata, gli utenti che desiderano provare l'esperienza di entrambi i giochi potranno utilizzare il servizio opzionale di clonazione dell'eroe (disponibile al prezzo di 35 euro per ciascun personaggio), grazie al quale poter cimentarsi nelle sfide offerte dal reame Era Classic e dai regni di Burning Crusade Classic.

L'espansione garantisce l'accesso alle zone di partenza di Azuremyst Isles ed Eversong Woods. Dal giorno della patch e fino alla pubblicazione del DLC, i giocatori potranno partecipare a un evento a tempo limitato nel quale gli agenti demoniaci provenienti da oltre il Dark Portal si riverseranno nelle Blasted Lands e assalteranno luoghi chiave di tutta Azeroth. Come previsto per World of Warcraft Classic, Burning Crusade Classic sarà incluso nei contenuti dell'abbonamento a WoW.