World of Warcraft: Burning Crusade Classic è disponibile su PC

Il momento tanto atteso dagli appassionati di World of Warcraft è finalmente arrivato e, a partire da oggi, i giocatori possono rivivere le avventure della vecchia espansione del titolo Blizzard grazie all'uscita di The Burning Crusade Classic.

Questa riedizione dei contenuti aggiuntivi introdotti nel lontano 2007 riporta il gioco proprio a quell'anno e consente ai giocatori facenti parte di Orda e Alleanza di partire per un assalto al mondo alieno di Draenor. Per chi se lo stesse chiedendo, World of Warcraft: The Burning Crusade Classic può essere giocato da tutti gli abbonati a World of Warcraft senza costi aggiuntivi e sempre da oggi è possibile acquistare anche un pacchetto aggiuntivo che prende il nome di Dark Portal Pass: questo DLC, il cui costo è di 39,99 euro, dà ai giocatori l'opportunità di potenziare un qualsiasi personaggio (ad esclusione di Elfi del Sangue e Draenei) su un reame Burning Crusade Classic al livello 58 istantaneamente. Questo bundle è incluso anche nella Deluxe Edition del gioco, la quale contiene anche piccoli extra come la cavalcatura Reawakened Phase-Hunter, la Dark Portal Hearthstone e il giocattolo Path of Illidan per Burning Crusade Classic, la cavalcatura Cacciatore Fasico Verdastro per World of Warcraft e un periodo di prova di un mese per accedere al gioco Blizzard.

