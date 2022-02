World of Warcraft, cambio di rotta per co-op e servizi in-game: effetto Microsoft?

Con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, anche l'immaginario di World of Warcraft è entrato a far parte del patrimonio creativo degli Xbox Game Studios.

Un evento che ha stuzzicato la community dell'MMO, che nel corso degli ultimi anni si è progressivamente frammentata, anche a fronte di una crescente popolarità di Final Fantasy XIV Online. Il passaggio sotto l'egida del colosso di Redmond potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per World of Warcraft? Al momento, ovviamente, è troppo presto per offrire una risposta definitiva, ma alcuni segnali sembrano emergere dal mondo Blizzard.

Due grandi cambiamenti, in particolare, sono in dirittura di arrivo all'interno dell'MMO. Da una parte, la patch 9.2.5 di World of Warcraft è pronta a superare la rigida divisione in fazioni tipica della serie. Per affrontare una crescente disparità nel rapporto tra forze dell'Orda e dell'Alleanza, il team di Mike Ybarra ha infatti deciso di abilitare la cooperazione tra giocatori di schieramenti differenti. Insieme, sarà possibile dedicarsi al PvP, oppure affrontare raid o dungeon, e molto altro ancora.



Allo stesso tempo, Blizzard ha annunciato l'intenzione di bandire completamente la vendita di servizi in-game in World of Warcraft. Pratica diffusa da anni nell'MMO, quest'ultima non potrà più nemmeno essere pubblicizzata dai giocatori, per una completa epurazione degli scambi tra oro in-game e valuta reale.



A quasi un anno di distanza dalla presentazione delle novità di Catene del Dominio, World of Warcraft potrebbe stare iniziando un percorso di profondo rinnovamento? Non resta che attendere per scoprire quale sarà l' "effetto Microsoft" sull'iconica serie videoludica.