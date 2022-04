World of Warcraft Cataclysm Classic si farà? Per Blizzard 'dipende dai fan'

World of Warcraft continua il suo viaggio nel passato: l'annuncio dell'edizione Classic di Wrath of the Lich King riporta in scena una delle espansioni più amate dell'iconico MMORPG di Blizzard Entertainment, suscitando gli apprezzamenti dei fan di lunga data che si preparano a questo ulteriore tuffo nei ricordi.

Considerato che già altre espansioni (ricordiamo ad esempio che WoW Burning Crusade Classic è disponibile su PC) hanno ricevuto questo trattamento, in molti si chiedono se l'operazione nostalgia proseguirà anche con quella successiva a Wrath of the Lich King: trattasi di Cataclysm, uscita originariamente nel 2010. Al momento, tuttavia, sembra che Blizzard non abbia piani per portare avanti il progetto World of Warcraft Classic. Tutto dipende dalla volontà dei fan, fa sapere la compagnia.

Cataclysm rappresenta un punto di rottura per la storia di World of Warcraft: portò infatti delle modifiche sostanziali all'esperienza ludica dell'MMORPG e, per questo motivo, potrebbe non avere senso parlare di Classic in questa occasione. La possibilità, tuttavia, non è del tutto esclusa, come lasciano intendere Brian Birmingham e Patrick Dawson di Blizzard in un'intervista con IGN.com.

"Stiamo cercando il punto d'equilibrio tra il feeling classico da preservare ed offrire comunque alle persone cose nuove, perché ovviamente se ci rigiocherai arriverai alla fine e dirai di volerne ancora. Proveremo quindi a trovare qualcosa che sia soddisfacente per i fan e che abbia il feeling dell'esperienza Classic. Se sarà con Cataclysm o no, non lo abbiamo ancora deciso, ed ascolteremo assolutamente il feedback della community", spiega Birmingham.

Dawson si accoda alle parole del collega, affermando che "continueremo a concentrarci su Wrath of the Lich King assicurandoci che sia un'espansione fantastica per i giocatori, ma poi ci fermeremo e ci prenderemo del tempo per vedere cosa dicono gli utenti, cosa stanno pensando e provando". Non resta per ora altro da fare se non attendere l'uscita di Wrath of the Lich King Classic, confermata per il 2022.