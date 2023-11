World of Warcraft Cataclysm Classic: torna la terza espansione dell'MMORPG Blizzard

La BlizzCon 2023 si è rivelata l'occasione giusta per l'annuncio di Diablo 4 Vessel of Hatred, ma era immancabile l'appuntamento con World of Warcraft. Blizzard ha tolto i veli a World of Warcraft: Cataclysm Classic, rifacimento della terza espansione dell'MMORPG.

Nell'espansione Cataclysm, viene narrato il ritorno del drago malvagio Deathwing the Destroyer, apparso già in Warcraft II. La spaventosa creatura ha trascorso del tempo recuperando le energie e pianificando il suo distruttivo ritorno dal piano elementale di Deepholm. Il suo ritorno squarcia la barriera dimensionale all'interno di Azeroth, provocando un travolgente cataclisma che rimodella gran parte della superficie del mondo.

Tutto questo verrà rielaborato in World of Warcraft: Cataclysm Classic, un remake dell'espansione che ci viene presentato tramite l'esplosivo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. "Assisti alla devastante distruzione operata da Deathwing nel trailer di annuncio di Cataclysm Classic, diretto e prodotto da Hurricane e dal suo team. Mentre il Distruttore esce dal cuore del Maelstrom, tutta Azeroth brucia all'ombra delle sue ali", recita la descrizione del filmato.

Non conosciamo ancora una data di lancio esatta, ma l'espansione farà il suo debutto nel corso del 2024. Durante la BlizzCon 2023 è stato presentato anche il nuovo Campione di Overwatch 2, Mauga.