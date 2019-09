World of Warcraft Classic: 300.000 spettatori hanno assistito al livello 60 di Jokerd

Jokerd è stato il primo giocatore di World of Warcraft Classic a raggiungere il livello 60 usando lo gnomo mago. L'impresa è stata ottenuta in oltre tre giorni di duro lavoro ed è stata seguito da 300.000 spettatori su Twitch.

Nello specifico Jokerd ha impiegato tre giorni, venti ore e quaranta minuti per raggiungere il risultato in questione. Si tratta del primo giocatore occidentale ad aver raggiunto il livello 60 in World of Warcraft Classic giocando sul server Mograine in Europa, non è chiaro se qualcuno abbia già tagliato questo traguardo in Oriente, magari in Corea o Cina, dove WOW è popolarissimo.

Al raggiungimento del livello 60, gli spettatori collegati su Twitch erano circa 300.000, i quali hanno assistito all'impresa non senza polemiche, tuttavia Jokerd ha affermato di non aver usato trucchi e di essere riuscito a raggiungere il livello 60 in breve tempo pur dormendo 6/8 ore a notte, senza aver avuto bisogno di dedicare le sue giornate interamente al gioco.

Al lancio World of Warcraft Classic ha toccato picchi di un milione di spettatori, il successo del gioco ha contribuito anche alla crescita del valore delle azioni di Activision Blizzard, che nelle ultime ore hanno registrato un +6.9% a Wall Street, tornando sopra la soglia dei 50 dollari.