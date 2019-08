World of Warcraft Classic è così affollato che bisogna fare la fila per terminare le quest

Il lancio di World of Warcraft Classic si è rivelato un successo così grande da riuscire, allo stesso tempo, a infrangere nuovi record su Twitch e a creare un bel po' di grattacapi ai giocatori della prima ora.

Gli acquirenti si sono infatti ritrovati a dover attendere molto tempo prima di poter entrare in gioco, a causa dell'incapacità dei server di poter ospitare tutti quanti in contemporanea. La cosa davvero divertente, è che i giocatori si sono ritrovati a fare la coda anche durante il gameplay vero e proprio. Com'è possibile appurare dalle numerose testimonianze apparse in rete, allo stato attuale è necessario attendere anche solo per uccidere boss come Garrick, Padfoot o creature rare. Quella che tuttavia sembra essere una situazione davvero irritante (per molti, probabilmente, lo è davvero), si è trasformata in una fonte d'ilarità per i giocatori pazienti e organizzati della community di World of Warcraft, che si stanno disponendo educatamente in fila in giro per i reami dell'MMORPG. Non capita tutti i giorni di vedere code così organizzate, sicuramente non negli uffici postali e davanti alle un biglietterie! Giudicate voi stessi guardando le immagini raccolte in calce a questa notizia.

World of Warcraft Classic, ricordiamo, è accessibile a tutti gli abbonati a World of Warcraft. La sottoscrizione mensile costa 12,99 euro, ma sono disponibili sconti per chi sceglie di acquistare pacchetti da 3 mesi (35,97 euro invece di 38,97 euro) o 6 mesi (65,94 euro invece di 77,94 euro)