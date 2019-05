World of Warcraft Classic: annunciata la 15th Anniversary Collector's Edition

Blizzard festeggerà il quindicesimo anniversario di WOW con World of Warcraft Classic, disponibile dal 27 agosto in edizione Standard e nella speciale 15th Anniversary Collector's Edition, ora disponibile per il preorder sul sito di Blizzard e presso i principali rivenditori.

"Per celebrare ulteriormente questo traguardo, Blizzard ha anche presentato oggi la 15th Anniversary Collector's Edition di World of Warcraft, la cui uscita è prevista per l'8 ottobre. Questa cornucopia di oggetti collezionabili e bonus di gioco include 30 giorni di tempo di gioco per World of Warcraft, un'imponente statuetta di Ragnaros il Signore del Fuoco alta più di 25 centimetri, una spilla di Onyxia, Madre della Stirpe dello Stormo dei Draghi Neri, un tappetino per mouse con la mappa di Azeroth, una serie di stampe che illustrano il passato di Azeroth e una coppia di cavalcature (Ghermilampo d'Alabastro e Alatuono d'Alabastro) per celebrare il momento in cui i giocatori di WoW hanno preso il volo per la prima volta. La 15th Anniversary Collector's Edition di World of Warcraft sarà disponibile per l'acquisto a 99,99 $. I giocatori possono preacquistarla fin da oggi su gear.blizzard.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo."

Il lancio di World of Warcraft Classic sarà preceduto da una Closed Beta attiva da oggi solamente per alcuni giocatori selezionati, i quali potranno partecipare alla fase di test e fornire i propri feedback prima del lancio del gioco.