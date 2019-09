World of Warcraft Classic ha subito un attacco DDoS: scoperti i responsabili?

Un attacco informatico DDoS (Distributed Denial of Service), per chi non lo sapesse, viene effettuato tempestando di richieste un server o un sito con il deliberato intento di esaurirne le risorse e renderlo irraggiungibile. Per quanto concerne World of Warcraft Classic , ricordiamo che è accessibile a tutti i giocatori con una sottoscrizione attiva a World of Warcraft.

La comunità non è stata completamente con le mani in mano durante le ore di stop. Alcuni fan affermano di aver scovato i responsabili, che si celerebbero dietro l'account Twitter UkDrillas . Mezz'ora prima dell'attacco hanno postato un messaggio di avvertimento, annunciando che di lì a poco i server statunitensi sarebbero crollati... e così è stato! L'account in questione risulta essere sospeso al momento, mentre Blizzard non ha ancora diramato un comunicato ufficiale sulla faccenda.

L'attacco è cominciato intorno alle ore 17:00 di ieri 7 settembre ed è proseguito per molte ore. Blizzard Entertainment è intervenuta prontamente, ma c'è voluto un po' di tempo per ristabilire la normalità. L'ultimo reame ad essere tornato online è stato Rattlegore, intorno alle ore 4:00 della scorsa notte. A quel punto, in ogni caso, i piani di gioco di molti utenti erano già andati completamente in fumo.

Non sembra esserci pace per i giocatori World of Warcraft Classic : dopo i problemi al lancio dovuti al sovraffollamento, che hanno addirittura costretto i giocatori a fare la fila per combattere contro i boss , nella serata di ieri Blizzard è stata costretta a fronteggiare un attacco DDoS che ha messo in ginocchio i server di gioco statunitensi.

Some online services continue to be impacted by a series of DDoS attacks which are resulting in high latency and disconnections. These disruption effects have been felt by a portion of our players, impacting their gaming experience. Thank you again for your continued patience. — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) September 7, 2019

We continue to actively monitor an ongoing DDOS attack against network providers, affecting latency/connections to our games. #BlizzCS — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) September 7, 2019

All WoW Realms except Rattlegore are back online and stable. The investigation continues for that realm. Some players may experience persistent login issues until realm maintenance tomorrow morning. — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS) September 8, 2019