World of Warcraft Classic: Blizzard regala Battle for Azeroth raggiungendo il livello 60?

Un messaggio comparso (e poi rimosso) sulla pagina Facebook brasiliana di Blizzard sembra suggerire l'arrivo di due ricompense per chiunque abbia raggiunto il livello 60 in World of Warcraft Classic, impresa al momento riuscita ad un solo giocatore, Jokerd.

Nel post cancellato si legge che "in seguito al raggiungimento del livello 60 in World of Warcraft Classic ricevere l'espensaione Battle for Azeroth e il Boost per il livello 110", al momento tuttavia non ci sono conferme dirette in merito da altre fonti, il fatto che il post sia stato rimosso potrebbe indicare un semplice errore del social media manager o magari una conferma arrivata prima del tempo.

Nel weekend Jokerd ha raggiunto il livello 60 di World of Warcraft Classic giocando per tre giorni, venti ore e quaranta minuti, con pause riposo di 6/8 ore a notte. Jokerd viene considerato il primo giocatore in assoluto ad aver raggiunto questo traguardo ma non è chiaro se il record riguardi solamente l'Occidente o se in Asia qualcuno sia riuscito a fare meglio, considerando l'enorme popolarità di World of Warcraft nel continente.

Lanciato lo scorso 27 agosto, World of Warcraft Classic si è rivelato un vero successo, con centinaia di migliaia di spettatori attivi in contemporanea su Twitch, superando persino il colosso Fortnite.