World of Warcraft Classic: Burning Crusade si presenta in un trailer, esce nel 2021

Dopo averci parlato del futuro di World of Warcraft Shadownlads, la casa di Irvine ha dedicato un segmento della sua BlizzConline a world of Warcraft Classi, che quest'anno vedrà la pubblicazione della nuova espansione Burning Crusade Classic.

"Hai conquistato Azeroth e ora una nuova frontiera ti aspetta oltre il Portale Oscuro. Rivivi un'era ormai perduta di Azeroth e goditi le vicende che hanno definito la sua storia". Burning Crusade Classic è descritta come la fedele riproduzione dell'espansione originale. I giocatori saranno chiamati a raggiungere il Twisting Nether ed esplorare le Outland, vestigia un tempo meravigliose della terra natia degli Orchi, Draenor.

Burning Crusade introdurrà due nuove razze, i mistici Elfi del Sangue e i devoti Draenei, e permetterà di raggiungere il livello 70. L'espansione aggiungerà dei nuovi tipi di reame a WoW Classic, di conseguenza i giocatori dovranno scegliere quale strada percorrere.

Verso le Outland e oltre

I personaggi sui reami Progression continueranno a ricevere gli aggiornamenti ai contenuti non appena saranno disponibili e avranno accesso a tutte le funzionalità incluse in Burning Crusade Classic. Tutti i reami attuali di WoW Classic diventeranno reami Progression.

Resta su Azeroth per difenderla

I personaggi sui reami Era continueranno a giocare il contenuto Shadow of the Necropolis. Raccomandiamo questo tipo di reame per i giocatori che vogliono continuare l'avventura solo su Azeroth. Prima della pubblicazione di Burning Crusade Classic, verrà offerta l'opportunità di trasferire gratuitamente i personaggi esistenti su un reame Era.

Burning Crusaed Classic verrà lanciata nel corso del 2021. L'accesso è disponibile per tutti i giocatori con un abbonamento a World of Warcraft attivo (non è richiesto alcun acquisto aggiuntivo). È possibile richiedere l'accesso alla Beta, che verrà lanciata prossimamente, a questo indirizzo.