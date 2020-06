World of Warcraft Classic: un evento esport all'orizzonte

Una competizione ufficiale di World of Warcraft Classic? Sembra di sì, stando a quanto ha intenzione di organizzare Blizzard: un evento PvP "Summer Bowl" con due bracket in Nord America ed Europa, entrambi con un prize pool da 4.000 Dollari.

La competizione sfrutterà la feature “War Game”, recentemente introdotta in Classic che consente ai giocatori di dare inizio a una guerra invitando nuovi componenti.

L'evento si giocherà esclusivamente sul campo 10vs10 di Warsong Gulch a partire dal 17 giugno, mentre le qualificazioni si svolgeranno negli ultimi due weekend di giugno. I dettagli esatti del formato delle qualifiche non sono stati ancora rivelati, ma probabilmente varieranno a seconda di quante squadre decideranno di iscriversi.

Per competere, i giocatori devono avere un personaggio al livello sessanta e una squadra di 10 persone. Sembra che non ci siano limitazioni o restrizioni all'equipaggiamento, per cui tutti possono partecipare, anche se è consigliabile avere un equipaggiamento high end per il PvP.

La qualificazione restringerà la competizione in ciascuna regione a sei squadre in Nord America e sei in Europa che giocheranno nelle finali del Summer Bowl il 4 e 5 luglio.

Una bella iniziativa che ci riporta indietro di anni, quando bazzicavamo i leggendari battlegrounds in cerca di fortuna.