World of Warcraft Classic: un rumor svela la data d'uscita di The Burning Crusade

Stando agli ultimi rumor, Blizzard starebbe per espandere l'esperienza di World of Warcraft Classic aggiungendo l'espansione The Burning Crusade, che prima del suo arrivo dovrebbe permettere ai giocatori di provarla in beta.

A confermarlo è lo YouTuber Staysafe, che in un recente video pubblicato sul proprio canale sostiene di aver ricevuto queste informazioni da fonti più che affidabili. Stando alle parole del content creator, la vecchia espansione del titolo Blizzard verrà riproposta il prossimo 4 maggio 2021, ma già a febbraio ci sarà la possibilità di provare in anticipo tutte le novità grazie ad una beta. Dal momento che il 19 e il 20 febbraio 2021 si terrà la versione online del BlizzCon, è molto probabile che la software house stia preparando per i suoi fan un qualche tipo di sorpresa a tema World of Warcraft e magari l'accesso alla beta verrà incluso nel biglietto virtuale dell'evento. In ogni caso va precisato che al momento non esistono annunci ufficiali sull'arrivo di The Burning Crusade in World of Warcraft Classic, ma qualche settimana fa l'espansione dell'MMO è stata citata in una serie di sondaggi che Blizzard ha proposto ad una ristretta cerchia di fan.

