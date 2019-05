World of Warcraft Classic uscirà il 27 agosto preceduto da una Closed Beta

A ben un anno e mezzo dall'annuncio avvenuto alla BlizzCon 2017, Blizzard Entertainment ha annunciato che World of Warcraft Classic verrà pubblicato il prossimo 27 agosto. Nel nostro paese potremo cominciare a giocare allo scoccare della mezzanotte.

A partire da domani 15 maggio, alcuni giocatori di World of Warcraft verranno invitati a partecipare a una Closed Beta su piccola scala per aiutare gli sviluppatori a rifinire l'esperienza di gioco. I giocatori avranno inoltre l'opportunità di testare i server nel corso di alcuni stress test mirati, che si svolgeranno da maggio a luglio secondo il seguente calendario:

Calendario degli stress test

Stress test 1: mercoledì 22 - giovedì 23 maggio

Stress test 2: mercoledì 19 - giovedì 20 giugno

Stress test 3: giovedì 18 - venerdì 19 luglio

Per avere la possibilità di partecipare ai test dovete iscrivervi sulla pagina di gestione dell'account selezionando la beta di WoW Classic. Futuri stress test verranno estesi a un numero più alto di giocatori.

Per colmare i ranghi di beta e stress test, gli sviluppatori sceglieranno dei giocatori dalla beta di WoW Classic e da quella standard di Warcraft che soddisfino particolari criteri di iscrizione. I partecipanti dovranno anche avere un abbonamento o del tempo di gioco attivo sul proprio account Battle.net. Tenete presente che iscriversi alla beta è il modo principale per assicurarsi di essere selezionati per i test, ma non garantisce un invito alla Closed Beta.

Il 13 agosto, due settimane prima del lancio del gioco, Blizzard renderà disponibile la creazione dei personaggi. I giocatori con un abbonamento o del tempo di gioco attivo sul proprio account potranno creare fino a tre personaggi per ogni account di World of Warcraft.