World of Warcraft: la Collector's Edition per il 20esimo anniversario è mastodontica

The War Within è l'espansione del ventesimo anniversario di World of Warcraft e Blizzard celebrerà questo importante traguardo anche con una speciale Collector's Edition che accompagnerà l'uscita del gioco nei negozi nei prossimi mesi.

Questa Collector's Edition può essere preordinata sul sito di Blizzard al prezzo di 200 euro con spedizione prevista da dicembre 2024. Ma cosa include questa edizione da collezione per il ventesimo anniversario di WOW? Ecco tutti i contenuti annunciati.

World of Warcraft The War Within Collector's Edition

World Of Warcraft The War Within Epic Edition chiave di gioco

La guerra dentro di noi Libro d'arte con copertina rigida

Statua del Cavaliere del Grifone

Pin da collezione con Anduin, Alleria e Thrall

I contenuti di gioco dell'Edizione Epica includono: Potenziamento del personaggio di livello 70; 3 giorni di Accesso Anticipato e 30 giorni di tempo di gioco; cavalcatura Algariana Stormrider; set Transmog Stormrider's Attire; Effetto Hearthstone Terrestre di Deepdweller, Squally, l'animaletto Storm Hatchling e il giocattolo Sandbox Storm Gryphon; e 1000 Tender del Commerciante.

Confezione premium dimensioni 27,2 cm x 30,6 cm x 7,4 cm

Per saperne di più sul gioco Blizzard vi rimandiamo alla nostra prova di World of Warcraft The War Within, abbiamo avuto modo di provare in anteprima l'espansione e di scambiare quattro chiacchiere con il team di Blizzard.

