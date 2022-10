World of Warcraft: un cosplay di Jaina, la maga gelida a Northrend

Northrend, una landa glaciale che fa da tetto del mondo di Warcraft. Una terra che era stata anticipata molto prima di World of Warcraft, diventando teatro dell'ascesa del nuovo re dei lich - Arthas Menethil. L'ex principe di Lordaeron diventerà l'antagonista principale di World of Warcraft: Wrath of the Lich King, l'espansione più amata di WoW.

E ora i videogiocatori devono prepararsi a sbarcare nuovamente a Northrend. Mentre chi gioca le ultime espansioni di WoW si deve muovere passando da Shadowland a Dragonflight, chi ama l'esperienza classica potrà dedicarsi alla versione Classic di Wrath of the Lich King. I non morti si risvegliano insieme al Re dei Lich che siede sulla sua cittadella fortificata ad Icecrown, e tra coloro che devono sfidare queste orde di scheletri ed esseri quasi demoniaci ci sono tanti eroi dell'Alleanza.

La maga Jaina Proudmoore, italianizzata da tempo come Jaina Marefiero, sarà a Dalaran ad accompagnarvi durante questa invasione delle terre del nord. Intanto però la cosplayer Natalia già si è gettata nella regione ghiacciata con questo cosplay di Jaina Proudmoore, con il suo abito bianco e blu e con l'immancabile bastone da mago dove fluttuano i cristalli azzurrini sulla cima. Combattere il fuoco col fuoco, anzi, il ghiaccio col ghiaccio, funzionerà con questo cosplay a tema World of Warcraft?