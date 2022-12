World of Warcraft: un cosplay di Jaina perfetto per l'inverno

La storia di World of Warcraft inizia da lontano, dalla pubblicazione di quell'RTS denominato Warcraft: Orcs and Humans. Ne è passata di acqua sotto i ponti, un trentennio di racconti, di avventure, di luoghi inesplorati, di quest e naturalmente di personaggi che hanno scritto tutto questo con il loro coraggio.

In particolare è stato in Warcraft III: Reign of Chaos e nella successiva espansione Warcraft III: The Frozen Throne che hanno gettato le fondamenta per il MMORPG che ha rivoluzionato il mondo. Blizzard ha portato tanti di quei personaggi nel suo mastodontico videogioco, rendendoli parte delle avventure odierne tra Azeroth, Draenor e altri luoghi del cosmo warcraftiano. Ed essendo ormai in inverno, non c'è nessuno di meglio da ricordare di Jaina Proudmoore.

Figlia dell'ammiraglio Daelin e quindi nata a Kul Tiras, nazione composta da un arcipelago di isole, è legata all'acqua e soprattutto al ghiaccio, che esprime al massimo tramite le sue magie. La ragazza bionda è migliorata molto nel corso degli anni, anche se il suo spirito originario non c'è più, come si nota anche dalla trasformazione dei capelli, passati da un paglia a un bianco con un solo ciuffo del colore iniziale rimasto.

Ormai è questa la Jaina di World of Warcraft, quella che difende il suo popolo a suon di magie glaciali e acquatiche. Lo mostra anche Milena Hime, che presenta questo cosplay di Jaina Produmoore con il suo abito da ammiraglio e il bastone da maga bene in vista, con il quale evocherà un elementale d'acqua e abbatterà su di voi una prodigiosa bufera ghiacciata. E mentre si esplora l'ambientazione di World of Warcraft: Dragonflight, nuova espansione, ecco anche un cosplay di Valeera l'elfa assassina.