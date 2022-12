World of Warcraft: un cosplay di Jaina Proudmoore, la maga all'arrembaggio

Chi ha qualche anno in più sulle spalle, ma anche chi adora scavare alle origini di un progetto, avrà sicuramente giocato a Warcraft III, una delle avventure di Blizzard più famose e di successo di sempre, tanto che cementò un universo fantasy alternativo che riuscì poi a fare da fondamenta per il più maestoso World of Warcraft.

All'epoca, in una versione non ancora completamente localizzata come accaduto soltanto negli ultimi anni, fece la sua comparsa una maga che faceva dell'acqua la sua arma principale. Nella campagna degli umani venne affidata al giocatore il controllo di Jaina Proudmoore, ora Jaina Marefiero, figlia del grandammiraglio Daelin. La sua storia in Warcraft III prima e World of Warcraft poi è stata funestata di brutti eventi e delusioni, ripercorribili in parte con l'arrivo di World of Warcraft: WOTLK Classic sui server di Blizzard.

Una delusione così forte che la portò anche a una trasformazione fisica, con i capelli che da biondi divennero per la maggior parte bianchi. Si è però ristabilita in parte grazie alle ultime situazioni che l'hanno riportata a Kul'Tiras, l'arcipelago di isole in cui è nata. Vediamo tutto questo nel recente cosplay di Jaina Proudmoore realizzato da Anni. Imbarcata, con il suo bastone magico tra le mani è pronta a scatenare bufere sulle navi nemiche.

Chissà per lei cosa ci sarà in World of Warcraft: Dragonflight, la nuova espansione dell'MMORPG storico di Blizzard.